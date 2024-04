Amministrative. Andrea Vinciarelli è il Candidato Sindaco per la lista “VIVERE MASSA”

Massa Marittima: "Andrea Vinciarelli è il Candidato Sindaco per la lista “VIVERE MASSA”. Andrea è nato a Grosseto il 13 novembre 1954, coniugato con una figlia e attualmente pensionato. Laureato in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Pisa ha poi partecipato a corsi di Formazione in Economia e Management Sanitario presso l’Università degli studi di Torino, la Bocconi di Milano e l’Istituto Superiore S. Anna di Pisa.

La sua attività lavorativa lo ha visto impegnato tra il 1984 e il 1998 con la Menarini Industrie Farmaceutiche e dal 1998 al 2022 alla Pfizer Italia Srl-Regional Affairs Manager nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna. La sua è una candidatura civica pura dal momento che non è iscritto ad alcun partito politico e in passato non si è mai schierato con formazioni politiche o alleanze che facessero riferimento a forze politiche.

Presidente dell’Associazione Fare è stato il promotore per la campagna di raccolta firme per tornare al “distretto socio – sanitario” delle Colline Metallifere, con iniziative pubbliche che hanno coinvolto esponenti regionali e realtà locali ed una raccolta di 2500 firme sul territorio a sostegno dell’idea di dare una dimensione territoriale alla gestione e al governo dei servizi che riguardano la salute dei cittadini.

Lista e linee programmatiche – come ha dichiarato lo stesso Andrea Vinciarelli – saranno presentate a breve insieme al logo della lista. La presentazione di Vinciarelli è stata affidata a Fiorenzo Borelli della lista civica Massa Comune che in qualche modo “passa” il testimone a “VIVERE MASSA”. Fiorenzo Borelli è anche presidente del neo Comitato Elettorale a sostegno della lista di Vinciarelli e il suo impegno come candidato lo ha visto correre per ben due volte per la carica di sindaco e, nella competizione del 2019, il confronto lo portò a raggiungere un risultato importante in termini di consensi.

Anche il PCI delle Colline Metallifere ha seguito con attenzione il percorso che ha portato alla candidatura di Vinciarelli e, non correndo con una propria lista, ne giudica positivamente alcuni passaggi che sono pienamente condivisi e meritano un appoggio concreto nella tornata elettorale di giugno", termina il Comitato Elettorale "VIVERE MASSA".