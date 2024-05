Amministrative. Andrea Pecorini interviene su spiagge e balneari

Erosione costiera, nuove opere, piano operativo: ecco i progetti



Follonica: "Ho incontrato in questi giorni le Associazioni e il Consorzio degli Stabilimenti Balneari di Follonica - scrive così il candidato a sindaco di Follonica Andrea Pecorini - Era presente anche l’assessore regionale Leonardo Marras. Al centro del dibattito ci sono stati tantissimi argomenti: in primo luogo l’erosione costiera. C’è ancora molto da fare per salvaguardare il nostro litorale: continueranno le azioni di manutenzione delle barriere grazie ai fondi che a regione da qualche anno ci sta mettendo a disposizione. È già in programma un progetto pluriennale di riprofilatura del nostro arenile che porterà un risparmio economico e anche un risparmio sui tempi.

Insieme al Consorzio degli Stabilimenti Balneari ci occuperemo di rivedere il progetto contenente le nuove opere da realizzare come ad esempio la suddivisione delle celle con altri pennelli ortogonali. I progetti dovranno essere effettuati in collaborazione con Genio Civile di Grosseto, Uffici Comunali e Consorzio Stabilimenti Balneari.

Infine abbiamo individuato gli obiettivi che vorremmo raggiungere con l’approvazione del nuovo piano operativo: tra questi, l'installazione di bagni e docce pubbliche in spiaggia libera, la trasformazione delle strutture temporanee da 180 giorni a 5 anni e il miglioramento delle aree per il turismo accessibile. Rimane il grande punto interrogativo sulle concessioni demaniali in attesa della decisione del Governo che tutti speriamo possa arrivare entro l’estate perché Il 31 dicembre scadranno tutte le concessioni. Infine, voglio ringraziare a Alessandro Gandi per l’ospitalità presso la sua struttura ricettiva “Il Boschetto"."