Amministrative. Andrea Maule, tappe finali del tour elettorale

Gavorrano: La settimana conclusiva prima del voto si preannuncia per il candidato del Centrodestra del comune di Gavorrano Andrea Maule ricca di appuntamenti, eventi ed incontri.



"Ci sono arrivate delle richieste specifiche da parte di diversi cittadini - ha affermato Andrea Maule - per cui oltre a concludere il tuor elettorale nei posti dove ancora non abbiamo fatto visita, faremo ritorno nei luoghi in cui è stata richiesta nuovamente la nostra presenza".

Maule, insieme a tutti i candidati di lista, sarà presente lunedì 8 a Potassa presso la Ex Scuola e martedì 9 a Casteani presso il Centro Sociale. Mercoledì 10, invece, sarà presente a Gavorrano presso l'ex-cinema teatro per un evento divulgativo dal titolo "Parco, turismo e cultura", a cui parteciperanno come relatori gli assessori del comune di Grosseto Luca Agresti e Riccardo Megale. Giovedì 11 sarà invece la volta di Caldana, dove è previsto il tuor della frazione che si concluderà con una merenda a base di porchetta. Tutti gli incontri si terranno alle 18:30.

Massimo riserbo invece per l'evento finale per cui verrà annunciata nei prossimi giorni la visita di un big della politica nazionale e il luogo della festa di chiusura.