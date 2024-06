Amministrative. Alessandra Biondi mette l'accento sullo sviluppo turistico di Civitella Paganico

Civitella Paganico: Alessandra Biondi, candidata sindaco al Comune di Civitella Paganico continua a parlare di programma e mette l'accento sullo sviluppo turistico.



«Il turismo - sottolinea Biondi - costituisce un volano indispensabile per far rivivere i nostri borghi. In questi anni abbiamo fatto molto soprattutto in termini di analisi per capire cosa può offrire il nostro territorio in termini di accoglienza e quali "tipi di turismo" possiamo sviluppare. Questo lavoro dovrà continuare, attraverso un confronto con gli operatori economici e le associazioni, al fine di definire sia un "valore" al nostro territorio come meta turistica, sia un piano di comunicazione e marketing che promuova ancora di più Civitella Paganico.

Ci siamo impegnati e ci impegneremo ancora di più nella creazione di prodotti turistici da promuovere attraverso l’Ambito Toscana Sud di cui facciamo parte e ad investire sui protocolli sottoscritti con gli altri enti (Porto Argentario, Città Murate, Toscana Terra Etrusca), attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Continueremo a puntare sul cicloturismo tracciando, attraverso la collaborazione con le associazioni ciclistiche del territorio, circuiti permanenti che siano riconoscibili e costituiscano un'attrattiva per gli amanti delle due ruote.

Daremo nuova energia ai progetti bici-treno che sono ancora in fase di lancio perché la Bici Stazione di Monte Antico deve rappresentare un punto di forza nel sistema delle bike e devono essere trovate sinergie con le strutture ricettive e con le associazioni per potenziare l’offerta nei confronti dei cicloturisti attraverso la creazione di servizi ad hoc.

Continueremo nella valorizzazione del Fiume Ombrone attraverso la riproposizione di eventi ormai affermati quali Vivifiume Ombrone ma anche di altre iniziative da svolgersi durante l’anno.

In ultimo l'ufficio turistico sarà potenziato e assumerà un ruolo strategico nella promozione del nostro territorio attraverso il collegamento con tutti gli altri sistemi di informazione e promozione».