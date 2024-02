Amministrative 2024, il csx follonichese sembrerebbe scaricare tutti

Adesso, da indiscrezioni, spunterebbe il nome del vicesindaco Pecorini



Follonica: È settimane che il centrosinistra follonichese tiene aperto il sipario con i nomi dei probabili candidati alla poltrona di Primo cittadino della città in vista delle prossime amministrative del giugno 2024.

Il Pd, in una nota ufficiale di alcune settimane fa, indicava la presidente del consiglio comunale Francesca Stella, quale candidata. Dopo alcuni giorni, anche il “modo civico” e altre forze politiche, indicavano a sua volta un altro nome: quello dell’assessore Alessandro Ricciuti, quale probabile candidato del centrosinistra. Adesso, come un “fulmine a ciel sereno”, almeno stando ad alcune indiscrezioni che circolerebbero nell’ambiente follonichese, sembrerebbe entrare in corsa l’attuale vice sindaco Andrea Pecorini, in quota Pd.

Di sicuro ancora i giochi in casa centrosinistra e del partito democratico ancora non sono chiusi. Certo è che se questa indiscrezione che circola in quest’ultime ore fosse confermata, il nome di Pecorini, come si dice in gergo, “spariglierebbe tutte le carte”. Staremo a vedere realmente cosa accadrà nei prossimi giorni, e se sarà o meno confermato il nome di Pecorini.

Intanto, nel centrodestra ancora un nome non c’è, anche se, anche qui da indiscrezioni, sembrerebbe ormai questione di giorni, se non di ore una ufficializzazione in merito.