Amministrative 2024: Giovanni Lanzini candidato Sindaco di Cinigiano, prepara una Lista Civica

Cinigiano: «Nelle ultime settimane - si legge nella nota di Giovanni Lanzini - mi sono pervenute, da più parti, sollecitazioni per un mio contributo alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cinigiano.



Di fronte a queste richieste mi sento in dovere di verificare se ci siano le condizioni affinché io possa restituire a Cinigiano qualcosa di quello che ho ricevuto nella mia infanzia e adolescenza, come ad esempio la banda paesana che mi ha permesso di poter intraprendere il percorso professionale di insegnante e musicista e che mi ha portato in giro per il mondo.

Il mio impegno nei prossimi giorni sarà quello di incontrare tutto il tessuto sociale, associativo e politico del Comune di Cinigiano e verificare quindi la fattibilità di una vera Lista Civica aperta al dialogo e al confronto con tutti coloro che sono interessati alla valorizzazione delle potenzialità di crescita ulteriore che ha questo bellissimo territorio».