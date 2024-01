Amministrative 2024 Follonica: Il Pd mette sul piatto la candidatura di Francesca Stella

Follonica: Ieri si è riunita l’assemblea dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Follonica; un’assemblea partecipata che, partendo dalle consultazioni promosse dal Pd per ascoltare i propri iscritti e iscritte, ma anche rappresentanti del mondo associazionistico, dei sindacati e produttivo della città, ha condiviso i le priorità in vista delle elezioni amministrative del 9 giugno.

“Innanzi tutto - dichiara la segretaria del Pd di Follonica Mirjam Giorgieri - la necessità di profondere ogni sforzo per non consegnare la città di Follonica nelle mani delle destre: Follonica è diventata in questi anni uno dei punti di riferimento per le forze progressiste del nostro territorio ed è riconosciuta come esempio di buon governo sia a livello regionale che sovra regionale. E’ grazie all’impegno e alle capacità che gli amministratori e le amministratrici del Partito Democratico e della coalizione hanno saputo mettere in campo che la nostra città ha potuto raggiungere obiettivi di sviluppo che stanno ridisegnando interi quartieri e aree di Follonica come l’Ilva e Senzuno. E’ per questo importante approcciare la prossima campagna elettorale fissando obiettivi ancor più sfidanti ed il Partito Democratico di Follonica è pronto ad accogliere la sfida, coinvolgendo anche i livelli superiori del Partito e facendosi promotore di rapportarsi con l’attuale coalizione con il massimo rispetto per la dignità di ciascuna forza politica e condividendo la prospettiva di allargamento del campo progressista preservando l’unità dell’alleanza.

La sfida per la guida del comune di Follonica non può ridursi alla contrapposizione fra nomi, ma deve ambire a rappresentare visioni diverse della città e del futuro. Per il Partito Democratico sono la crisi demografica, il graduale svuotamento della città la crisi economica e industriale che affligge il nostro territorio, la pianificazione urbanistica e la risposta ai cambiamenti climatici che rischiano di avere ripercussioni sia sulla sicurezza delle persone, che sulle attività economiche della costa i punti da cui partire per la stesura del programma elettorale, senza dimenticare che il livello territoriale non può essere staccato dalla battaglia per i diritti civili e sociali che riguardano tutte e tutti.

Il Partito Democratico farà la sua parte nel processo che porterà la coalizione ad esprimere il programma e la candidatura, mettendo a disposizione dell’alleanza il profilo di Francesca Stella, attuale Presidente del Consiglio Comunale di Follonica, sostenuta all’unanimità dall’assemblea", termina la nota del Partito Democratico Follonica.