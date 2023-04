Amministrative 2023. UDC Grosseto motiva le sue scelte

Grosseto: «Abbiamo privilegiato i programmi, le caratteristiche dei candidati e il loro legame con i territori. Un partito come il nostro ha queste priorità per le elezioni amministrative». Così Gianluigi Ferrara, coordinatore provinciale dell’UDC di Grosseto, motiva le decisioni prese per le amministrative di metà maggio sottolineando che a Gavorrano, l’UDC è presente con il proprio simbolo nell’ambito della lista che candida a sindaco Andrea Maule, mentre all’Argentario appoggia convintamente la candidata sindaca Priscilla Schiano, per la sua consolidata esperienza amministrativa e non sottovalutando anche la sua estrazione politica considerato il rapporto che UDC ha in provincia di Grosseto con Forza Italia nell’ambito della Casa del PPE. Infine, a Magliano in Toscana l’indicazione è per l’ex sindaco Diego Cinelli per concretezza e conoscenza del territorio. «Valuteremo a breve - conclude Ferrara - anche le situazioni di Semproniano e Castell’Azzara per poi dare le nostre indicazioni».