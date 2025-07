Amiata: Noi e la celletta di San Lorenzo, conferenza del prof. Franco Cardini

Castel del Piano: L’associazione “Noi e la celletta di San Lorenzo”, dopo il successo del primo incontro del 21 giugno con la Dott.ssa Nicoletta Matteuzzi funzionario storico dell’arte della Soprintendenza SABAP, l’arch. Cristiana Turchi dell’ Arcidiocesi di Siena, la deliziosa musica del “DUO Fantasie…”, e la graditissima visita del Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino intervenuto in sostegno delle nostre iniziative, vi invita all’evento del 12 luglio alle ore 18:00 presso il Grand Hotel Impero a Castel del Piano in via Roma,7.

Abbiamo con noi un relatore di fama internazionale il professore Franco Cardini che tratterà il tema: Sacro e profano un dialogo che cura. Per questa coinvolgente serata abbiamo l’onore della presenza di ben due musicisti Aleksandar Sasha Karlicil che ci delizierà con il suo liuto e la sua voce ed Alessandro Chiavoni con la sua chitarra. Seguirà, sempre al Grand Hotel Impero, un'apericena di beneficenza per la quale si chiede di prenotare per poter predisporre i tavoli, il contributo minimo sarà di 25,00 euro. Il ricavato andrà a finanziare il restauro urgente della celletta di San Lorenzo di Arcidosso. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Arcidosso, Fai Delegazione di Grosseto, Ordine degli architetti di Grosseto (con attribuzione di crediti formativi per gli architetti iscritti all’ordine), Parrocchia di San Nicolò e Cesvot. Per informazioni : noielacellettadisanlorenzo.it o all’email cellettasanlorenzo@libero.it