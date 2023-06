Cronaca Amiata: Minore cade dalla bici. Trasportato in elisoccorso al Meyer 12 giugno 2023

Redazione Amiata: Intervento dei sanitari del 118 della Azienda Usl Toscana sud est, oggi poco dopo mezzogiorno, per soccorrere un minore caduto di bicicletta lungo un percorso ciclabile nei pressi della vetta del Monte Amiata. Il piccolo paziente è stato trasportato con elisoccorso Pegaso 2 presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice 2. Al momento non si conosce ne la dinamica del sinistro, ne le condizioni di salute del minore. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica di Castel del Piano, l’ambulanza della Misericordia di Arcidosso e i Carabinieri. foto di repertorio Seguici





