Amiata, Incontro in Senato con il ministro Santanchè, Simona Petrucci: “Grazie al ministro per la sua reale attenzione al territorio”

Roma: Lo scorso martedì, negli uffici di Palazzo Madama, si è tenuto un incontro tra la senatrice Simona Petrucci e il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, insieme a Roberto Fabiani, direttore della Scuola Sci Amiata Ovest, Andrea Formento, presidente nazionale di Federfuni Italia, e Luciano Porcelloni, presidente toscano di Federfuni e vicepresidente di ISA – Impianti Sportivi Appenninici.

Al centro del confronto, lo sviluppo delle potenzialità turistiche dell’Amiata, con una particolare attenzione alla destagionalizzazione e alla possibilità di rafforzare l’offerta ricettiva, sportiva e culturale nei dodici mesi dell’anno.

“Ringrazio il Ministro Santanchè per la disponibilità e la consueta attenzione alle dinamiche del territorio amiatino, che mai come oggi può contare su una così forte considerazione da parte del governo – dichiara la senatrice Simona Petrucci. L’Amiata è un’area straordinaria, che può offrire un turismo di qualità e sostenibile in tutte le stagioni. Le sue attività produttive e turistiche stanno dimostrando grande capacità organizzativa, spirito d’iniziativa e volontà di crescita: un patrimonio che va sostenuto con strumenti normativi adeguati, visione strategica e interventi mirati. Il governo Meloni, ancora una volta, si conferma attento ai territori e ai loro bisogni reali, contrastando efficacemente rischi come lo spopolamento delle aree interne e la loro desertificazione economica”.

Il presidente Luciano Porcelloni ha dichiarato: “Un sentito ringraziamento alla senatrice Petrucci, sempre vicina e sensibile alle dinamiche del territorio amiatino, e al Ministro Santanchè, che già in passato ha dato concretezza alle nostre esigenze e che anche in questa occasione ha dimostrato attenzione e seria disponibilità all'ascolto. Senza possibilità di smentita, è solo grazie all’attenzione e a tutti gli interventi che il Ministro ha voluto dedicare alla montagna italiana e in special modo a quella appenninica se, ancora, molte realtà sopravvivono e in special modo hanno ripreso coraggio e fiducia per continuare ad andare avanti. Oltre ad un grande aiuto economico il Ministro ha letteralmente ridato speranza a chi si sentiva messo in secondo piano.

L’incontro – prosegue Porcelloni - è stato prezioso per condividere idee e obiettivi. Abbiamo parlato soprattutto di futuro e di potenzialità: immaginiamo un percorso comune per rafforzare l’identità dell’Amiata e trasformarla in una destinazione turistica pienamente competitiva, in grado di attrarre visitatori durante tutto l’arco dell’anno e generare sviluppo per le comunità locali. Continueremo a mantenere vivo questo dialogo anche nei prossimi mesi, perché crediamo possa davvero essere decisivo per aumentare considerevolmente la nostra attrattività”.