Amiata Grossetana, Pd: "Vincono Giani e il PD ma l'astensionismo ci interroga"

Il PD locale analizza i primi dati per riprendere il lavoro.

Amiata: "Le elezioni regionali ci consegnano una vittoria di Giani e del PD sull'Amiata Grossetana, ma anche un campanello d'allarme impossibile da ignorare: l'astensionismo. Partiamo dai fatti positivi. Eugenio Giani è stato riconfermato presidente della Regione Toscana e qui da noi i numeri parlano chiaro: sull'Amiata Grossetana, Giani è il candidato più votato in assoluto e il Partito Democratico si conferma il primo partito del territorio, superando Fratelli d'Italia. Ma c'è di più: rispetto alle regionali del 2020 abbiamo recuperato il divario nei confronti del centrodestra. Rispetto a cinque anni fa la situazione è cambiata.

< Questo risultato complessivo ci dice che il lavoro paga >, commenta Federico Badini, coordinatore del PD Amiata Grossetana. < Quando sei presente sul territorio ogni giorno, quando ascolti e lavori insieme ai sindaci e agli amministratori locali, quando organizzi appuntamenti politici partecipati, qualche risultato poi arriva. Voglio ringraziare tutti i nostri candidati: Leonardo Marras, riconfermato in Consiglio regionale, Lidia Bai, Alessio Scheggi, e soprattutto Lucia Tosini, un'amiatina che si è impegnata con grande determinazione. >

Ma c'è un problema che non possiamo ignorare. L'affluenza è crollata, in molti comuni non siamo arrivati nemmeno al 50%. Non è solo un problema nostro, è nazionale. Ma questo non ci solleva dalle responsabilità. Troppe persone non credono più che la politica possa cambiare le loro vite. E nelle aree interne come la nostra questo sentimento si fa ancora più forte.

< L'astensionismo è colpa nostra, della politica nel suo complesso >, continua Badini. < Non basta vincere. Dobbiamo capire come riconquistare la fiducia di chi ha smesso di votare. Questo sarà il focus del nostro lavoro nel futuro. > Per questo organizziamo una serie di incontri per parlare del voto e, soprattutto, per ascoltare. Il primo appuntamento è lunedì 20 ottobre alle 21 alla sede PD di Castel del Piano in Piazza Garibaldi", termina la nota del Pd Amiata.