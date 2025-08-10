Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
Amiata grossetana, gioco di squadra per garantire l’assistenza sanitaria a seguito della cessazione di un medico di Medicina generale
Dal 12 agosto conclude l’attività la dottoressa Cinelli, ecco le soluzioni per gli assistiti a Cinigiano, Roccalbegna e Santa Fiora
Amiata: Gioco di squadra da parte dell’Azienda Usl Toscana Sud Est per garantire l’assistenza sanitaria a seguito della cessazione dell’attività da parte della dottoressa Elisa Cinelli. La professionista della Medicina generale nei Comuni di Santa Fiora, Cinigiano e Roccalbegna terminerà il lavoro il 12 agosto.
Dal momento della cessazione i cittadini precedentemente assistiti dalla dottoressa potranno fin da subito scegliere un altro medico (che non abbia ancora raggiunto il numero massimo di assistiti) anche in altro luogo dell’Azienda diverso da quello di residenza, previa accettazione del professionista interessato.
Per attivare questa procedura è sufficiente seguire le istruzioni alla pagina del sito:
https://www.uslsudest.toscana.it/come-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/scelta-in-deroga-territoriale-del-medico-pediatra-di-famiglia
Per i cittadini che preferissero non procedere alla scelta di un altro medico al di fuori dell’ambito di residenza, dal 18 agosto sarà attivo un progetto di Assistenza primaria oraria (Apo) per garantire continuità delle cure e adeguate risposte alle necessità di assistenza.
Il progetto ha carattere temporaneo, in attesa dell’individuazione definitiva di un nuovo medico titolare.
Pertanto, dal 18 agosto i cittadini senza medico di Medicina generale, potranno:
Rivolgersi ai seguenti ambulatori Apo (Assistenza primaria oraria):
A Santa Fiora al presidio distrettuale di piazza Balducci: mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle ore 19 - cellulare 349 4716157 (attivo negli stessi orari di ambulatorio)
A Roccalbegna al presidio distrettuale di piazza IV Novembre: mercoledì dalle ore 14 alle ore 19 - cellulare 348 2506771 (attivo negli stessi orari di ambulatorio)
A Cinigiano al presidio distrettuale di piazza Capitan Bruchi: giovedì dalle ore 14 alle ore 18 - cellulare 340 5997760 (attivo in orario di ambulatorio)
Contattare telefonicamente il numero 0564-914621- Casa della Salute di Castel del Piano (via Dante Alighieri, 1) per esigenze che non richiedono necessariamente una valutazione in presenza (es. consulto, prescrizioni):
Mattina: tutti i giorni dal lunedì a venerdì ore 10-13;
Pomeriggio: il lunedì e martedì ore 16-19 e il mercoledì 14.30- 17.30