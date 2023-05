Amiata, Fratelli d’Italia. Amati risponde a Ramacciotti

“Dopo l'uscita della nota stampa firmata da Marcello Ramacciotti, la dirigente regionale e consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, Guendalina Amati risponde all’ex esponente pubblico.



Amiata: "La sottoscritta, - scrive Guendalina Amati - è sempre solita leggere attentamente quanto riportano gli avversari politici. Peccato che gli altri non facciano altrettanto. Per quanto riportato sulla stampa da parte del signor Ramacciotti, appare ben chiaro sin dalle prime righe che lo stesso forse non abbia minimamente letto, o quantomeno non compreso quanto scritto dalla sottoscritta alcuni giorni fa. Ramacciotti, mi imputa il fatto di non aver nominato il comune di Casteldelpiano, perché quest’ultimo governato dal centrodestra da quattro anni. Al signor Ramacciotti rispondo che sarebbe bastato aprire i giornali e leggere la stampa online per vedere che il nome di Castel Del Piano c'era sin dalla prima riga. Ma probabilmente ciò che viene attribuito alla sottoscritta da Ramacciotti: “foga e livore”, questo è più che altro di Ramacciotti e del Pd amiatino, i quali hanno forse cominciato a rendersi conto che le politiche di accoglienza smisurate portate avanti dalla sinistra da decenni siano forieri di problemi e violenze difficilmente gestibili anche sul nostro territorio".

"Il mio voleva essere un forte richiamo ad una maggiore attenzione sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine, deputate per l’appunto all’ordine pubblico. Non può essere certamente la polizia municipale, che è alle dipendenze dei comuni, a risolvere i problemi di ordine pubblico, ma occorre invece un lavoro sinergico da effettuare assieme ai Carabinieri e alla Prefettura e a tutte le Forze dell’ordine. Pertanto, il buon Ramacciotti non ha capito nulla o poco della mia disamina, e invece di pontificare, avrebbe dovuto unirsi alla mia richiesta, visto che il problema esiste, e non è certo per colpa dell’attuale Governo Meloni, che si è appena insediato da otto mesi, se tutto questo accade. Implicitamente con la sua uscita, ha confermato quello che noi di Fratelli d’Italia abbiamo sempre sostenuto: che il processo di integrazione non sta funzionando. Vedo quindi, un Ramacciotti allineato sulle nostre posizioni, ed una sinistra politicamente smarrita e in confusione, su un argomento del quale fino a poco tempo fa, diceva con chiarezza di voler accogliere tutti senza distinzione.

Mi sto domandando se Ramacciotti abbia parlato a titolo personale, oppure rappresenti la "ventata di aria fresca" ed il "nuovo che avanza" in casa Pd tanto declamati dalla neo segreteria Schlein in vista delle prossime amministrative 2024. Perché a noi sembra più che altro un film già visto quello di Ramacciotti, uno della vecchia politica che è stato presidente della Comunità Montana dal 1981 al 1991”. Guendalina Amati, dirigente regionale FDI-Toscana e Consigliere provinciale e comunale Arcidosso.