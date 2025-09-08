Amiata, Ciaffarafà (FDI) presente al gazebo presso la fiera di Castel del Piano

Amiata: Martedi 9 Settembre presso la fiera di Castel del Piano sarà presente un gazebo per incontrare il candidato alle elezioni regionali Riccardo Ciaffarafà. “Portare l’Amiata in Regione è un obiettivo raggiungibile e alla nostra portata: diventa fondamentale questa tornata elettorale per ribadire la centralità delle zone limitrofe, come la Montagna, che per troppi anni sono stati considerati territori marginali e utili solo quando ci sono le votazioni.

Così come i candidati che negli anni si sono succeduti solo a “servizio” dei partiti e mai a servizio dei cittadini: la mia candidatura invece nasce dall’esigenza di mettere questo territorio al centro della politica ed è l’occasione per mandare a Firenze un forte messaggio di discontinuità e di rinnovamento per una Regione che sia su tutto il territorio e consideri la Provincia di Grosseto per come si merita.

Ci sono candidature che si ripetono da anni e anni per tutte le stagioni e per tutte le tornate elettorali al solo fine di consolidare il proprio ruolo personale, senza tenere conto invece delle esigenze vere del nostro territorio: ecco noi intanto, con la mia presenza, lanciamo il primo segnale di discontinuità da questo tipo di politica.

Durante il gazebo, che avrà luogo sia mattina che pomeriggio, saranno presenti anche gli altri candidati e dirigenti di Forza Italia e ci sarà la presenza anche del Sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna a sostenere le candidature: Forza Italia mette al centro la nostra montagna e questo è un segnale di novità davvero importante”, conclude Riccardo Ciaffarafà, candidato FI Elezioni Regionali.



