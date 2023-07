Amiata Bike Fest 2023: pronti a shreddare, bere e pedalare

Castel del Piano: Il Bikepark Amiata Freeride è pronto ad ospitare il Festival Freeride più entusiasmante d’Italia. Nel weekend dell'8 e 9 Luglio, il Prato delle Macinaie si trasformerà nel luogo perfetto per ogni biker.

L'evento offrirà un'ampia gamma di attività tra cui area expo, cibo e bevande, spettacoli e performance, musica dal vivo e DJ set.

Il concept di questo festival è incentrato sul rider, tanto che è stata pensata una programmazione adatta a tutti gli stili di guida. Che tu sia un principiante o un esperto del Bike Park, non importa, grazie all'organizzazione troverai ciò che fa al caso tuo. Saranno disponibili scuole di tecnica, corsi e tour guidati per i meno esperti, consentendo loro di ampliare le loro competenze in MTB. Tutte le strutture del Bikepark saranno a disposizione di tutti i rider. Inoltre, per coloro che desiderano vivere un'esperienza unica, Amiata Bike Fest ha organizzato una serie di contest aperti a tutti, con numerosi premi in palio. Non mancheranno spettacoli di MTB freestyle curati da Gallo Show, musica dal vivo e DJ set per accompagnare i vostri aperitivi, oltre a ottime birre e delizioso cibo, il tutto nell'area Expo con i brand più influenti del momento.





"Amiata Bike Fest è il Place To Be se sei un Freerider e vuoi divertirti, fare nuove amicizie e vivere emozioni straordinarie." - A. Cantelli, IDL tour

"I nostri rider sono pronti a regalare momenti entusiasmanti che diventeranno ricordi bellissimi legati a questa manifestazione." - L. Ballarini, Gallo Freestyle Show

"Abbiamo messo in campo le migliori risorse, i migliori trail builder e le migliori guide a nostra disposizione per rendere questo festival indimenticabile per tutti i fruitori del Bikepark." - E. Pinzi, HQ Manager Amiata Freeride

Questo evento fa parte della programmazione stagionale del Bikepark. Il concetto di Festival mira ad ampliare le possibilità offerte dalla nostra struttura, offrendo a chiunque l'opportunità di vivere nuove ed appaganti esperienze. Grazie agli sforzi congiunti della Soc. ISA S.r.l Impianti Sportivi Appenninici, del noleggio bici ed attrezzature Amiata On Bike, del Comune di Castel Del Piano, delle varie strutture ricettive, dei lavoratori estivi e degli abitanti locali, questa zona della Toscana ha visto una rinascita che ha portato Amiata Freeride a essere tra i primi cinque Bikepark in Italia.

Per chi vuole partecipare al festival, l'8 e 9 Luglio, dalle 9:30 fino a sera, presso il Prato delle Macinaie potrà vivere esperienze uniche e divertirti insieme a centinaia di altri rider.





Informazioni: