“Amianto. Una storia operaia”, Alberto Prunetti presenta il suo libro a Castiglione della Pescaia

La storia, gli scrittori, il territorio, sono i protagonisti di un fine settimana dedicato alla lettura con quattro appuntamenti nelle biblioteche della Rete Grobac nell'ambito della rassegna “La Maremma e i suoi scrittori”.



Castiglione della Pescaia: A Castiglione della Pescaia, sabato 13 aprile, alle 17:00, alla Biblioteca comunale “Italo Calvino” presentazione del libro di Alberto Prunetti “Amianto. Una storia operaia”, uno sguardo sulla storia industriale del territorio maremmano.





«Un progetto di Rete - spiega Patrizia Guidi, Direttore della Biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia - che valorizza gli scrittori dei nostri territori: ce ne sono molti e di buon livello. “Amianto. Una storia operaia”, il libro proposto nel nostro Comune, oltre ad essere l’opera dello scrittore maremmano Alberto Prunetti è un libro che parla della nostra terra, della nostra storia, della nostra gente. In particolare propone un argomento molto dibattuto, cogente ancora oggi e per il quale non si trova soluzione: le morti legate al lavoro. Alberto ricostruisce la storia di suo padre, Renato, un operaio morto a causa del continuo contatto con l’amianto, e ci dona un racconto ruvido come le nostre terre».

«Far parte della Rete delle Biblioteche - dichiara il sindaco Elena Nappi - ci dà la possibilità di dar risalto a tanti scrittori emergenti e locali che non riuscirebbero a far sentire la loro voce in altre situazioni e questo è molto importante per nutrire il sostrato culturale di tutta Maremma che è ricco di piccolo gemme che vanno scoperte e valorizzate».

(foto Elena Nappi - credit Michele Guerrini)