Amelia Brunialti seconda classificata al Premio Letterario Paesaggio Interiore

I complimenti del sindaco Giacomo Termine



Monterotondo Marittimo: Amelia Brunialti, quindicenne di Monterotondo Marittimo, ha ottenuto il secondo posto assoluto alla seconda edizione del Premio letterario Paesaggio Interiore, per la sezione adolescenti, con il racconto giallo “Le due vittime assassine”. Amelia ama scrivere sin da quando era piccola e ha pubblicato anche due libri di racconti: quando frequentava le elementari ha scritto “A di Amelia” e un paio di anni fa “Storia di una bottiglietta d’acqua”. Quest’anno frequenterà la seconda Liceo Classico a Massa Marittima.

“Ad Amelia faccio i più sentiti complimenti per l’importante risultato raggiunto in questo concorso letterario patrocinato dalla Regione Marche e da WikiPoesia e giunto alla seconda edizione. –afferma il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine – È motivo di soddisfazione avere tra i nostri adolescenti dei giovani come Amelia, pieni di talento, e soprattutto con il coraggio di mettersi in gioco, per coltivare le proprie passioni. Auguro alla nostra giovane scrittrice un futuro pieno di traguardi e di successi.”