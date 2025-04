Amedeo Vasellini è il nuovo presidente di Sistema

Grosseto: È Amedeo Vasellini, 67 anni, imprenditore in ambito del turismo, delle energie rinnovabili e dell'edilizia, il nuovo presidente di Sistema, la società in house del Comune di Grosseto. Il nuovo Consiglio di amministrazione sarà composto da Franco Ferretti (vicepresidente), Paola Piu e Ilaria Lozzi (revisore dei conti).

“Sono convinto – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alle Partecipate Fabrizio Rossi – di aver fatto la scelta migliore. Il profilo di Amedeo Vasellini, professionista serio e capace, risponde in pieno alle necessità di Sistema: starà a lui raccogliere il testimone del presidente uscente e potenziare ancora la nostra società partecipata con l'introduzione di ulteriori servizi per il cittadino”. Novità l'introduzione di un Consiglio di amministrazione. “Formato – spiegano sindaco e assessore – da due membri che avranno un ruolo fondamentale nell'indirizzare le politiche e le azioni societarie. Anche in questo caso la scelta è ricaduta su personalità molto valide e preparate”.