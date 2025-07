Ambulanti Confesercenti, conferma per Zippilli. "Molta la strada fatta, molta ancora da fare"

Simone Zippilli riconfermato alla guida degli ambulanti Confesercenti: tra riqualificazione dei mercati e battaglie sulla Bolkestein, l’impegno continua per tutelare una categoria storica e fondamentale per il commercio locale.

Grosseto: Simone Zippilli (foto cover), noto ambulante di borse e pelletteria, è confermato Presidente di ANVA, il sindacato di Confesercenti che rappresenta gli ambulanti. "Per me è come sempre un grande onore rappresentare una categoria che è stata di mio padre ed è la mia professione da oltre vent'anni. D'altra parte, vengo in Confesercenti sin da quando ero bambino e conosco bene ciò che si chiama spirito associativo."

Le problematiche però sono sempre nuove; "Stiamo avviando in molti comuni un processo di riqualificazione delle aree mercatali, per tutelare la nostra professione ed il decoro di molti mercati". Ma anche le tematiche annose non mancano: "Ogni volta che ci sembra di aver superato definitivamente il perimetro della Bolkestein, c'è qualche cavillo che ci porta indietro. Purtroppo l'incertezza riguardo questa normativa ha rallentato molto anche questo settore, frenando gli investimenti. Adesso però - continua Zippilli - dovremmo aver raggiunto un risultato certo. Questo ovviamente non ci esula dal continuare il nostro lavoro, a difesa di una categoria imprescindibile per Confesercenti quanto per le nostre città."