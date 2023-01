Ambrosino e Loardi non indosseranno la casacca del Bbc Grosseto nel 2023

Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli perde in un colpo solo due degli esterni della stagione 2022.

Grosseto: Paolino Ambrosino, classe 1989, ha deciso di smettere l’attività agonistica dopo una carriera costellata da successi a Nettuno, Bologna, in nazionale (campione d’Europa nel 2010 e 2012) e in Nicaragua. A Grosseto si è reso protagonista di alcune battute importanti, con una buona media di 360, ma a causa di alcuni infortuni è sceso in campo solo dodici volte durante la stagione.

Non indosserà la casacca biancorossa nemmeno Niccolò Loardi, che, a causa di impegni di lavoro, ha deciso di sistemarsi a Piacenza in A2. Il battitore mancino, impiegato esterno e dh ha chiuso la stagione con una media di 245 e 25 pbc.