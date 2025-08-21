“Ambrogio Fogar. Le mille straordinarie vite dell’ultimo grande sognatore”, due incontri in Toscana

Castiglione della Pescaia: “Nella zona più meridionale del Sudamerica, Fogar trova un paesaggio fantastico dal punto di vista sia spirituale sia estetico. Si sente “stranamente” molto tranquillo. Una nave argentina addirittura lo fotografa: le due imbarcazioni si salutano e Ambrogio mette fuori il tendalino “Surprise Città di Milano”. Come insegnano i francesi, tuttavia, l’Horn si paga sempre: anche prima o dopo averlo doppiato. In quella estremità, infatti, venti violenti (superiori ai 100 chilometri orari), bufere intense e mari agitati possono provocare ondate di decine di metri d’altezza. E così si verifica con la brutta tempesta del 4 febbraio, con vento stimato attorno agli

80 nodi (circa 150 chilometri orari), nella quale incappa il Surprise quando ormai si trova 900 miglia a est del Cile. La burrasca è terribile: fa molto freddo e le onde s’infrangono su un fronte di 150 metri”.

Grazie a questo passaggio tratto dal libro di Lorenzo Grossi dal titolo Ambrogio Fogar. Le mille straordinarie vite dell’ultimo grande sognatore è come se ci trovassimo insieme al grande esploratore a bordo del Surprise, nel corso del giro del mondo in solitaria in barca a vela, compiuto tra la fine del 1973 e i primi mesi del 1974, navigando da Est a Ovest, contro le correnti dominanti.

Neve, aria, mare, ghiaccio, deserto sono state le sfide nelle quali si è cimentato Ambrogio Fogar nei suoi 64 anni di esistenza. Il libro di Lorenzo Grossi è un tributo a un uomo che non ha mai smesso di sognare e di emozionare.

Per conoscere meglio Ambrogio Fogar, la sua storia e le sue avventure vi invitiamo a partecipare agli incontri con l’autore che si terranno domenica 24 agosto a CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), nell’ambito del Festival del Cinema da Mare – Club Velico, ore 18,00 e lunedì 25 agosto a GROSSETO, presso il Municipio comunale, piazza Duomo 1, ore 11,00. Dialoga con l’autore Luca Agresti.

