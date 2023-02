AmbiTour Maremma Nord: 50 i partecipanti da tutti gli Ambiti della Toscana

Una giornata alla scoperta dell’offerta turistica del territorio



Follonica: Sono arrivati da tutta la Toscana i partecipanti alla 9^ tappa di AmbiTour, iniziativa promossa da Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica, per far conoscere i territori e promuovere la cooperazione tra Ambiti Turistici. Il tour che si è tenuto il 22 febbraio è stato organizzato dall’Ambito Turistico Maremma Nord in collaborazione con la DMO affidata alla cooperativa Cristoforo – The Plus Planet, con l’obiettivo di far conoscere parte dell’offerta turistica del territorio della Maremma Nord. Presenti all’iniziativa Matteo Biffoni, presidente di Anci Toscana, Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, i sindaci e amministratori degli otto comuni dell’Ambito Maremma Nord e cinquanta rappresentanti da tutti gli Ambiti della regione: Mugello, Valdinievole, Chianti, Valdichiana Senese, Pistoia e Montagna pistoiese, Lunigiana, Versilia, Amiata, Area Pratese, Maremma Sud, Firenze e Area fiorentina, Costa degli Etruschi, Riviera Apuana e Valdichiana Aretina.

Il tour è partito da Villa Torre Civette, una delle torri costiere del Granducato di Toscana oggi trasformata in residenza privata, dove i partecipanti sono stati accolti da un buffet di prodotti tipici, allestito dalla filiera del Drago e dalla gestione Pafr, Patrimonio Agricolo Forestale Regionale: prodotti della filiera cerealicola come biscotti, dolci e bruschette accompagnati da olio e vini della filiera del Drago; il latte d’Asina del complesso agricolo forestale Regionale Bandite di Scarlino.

Da qui il gruppo si è spostato in visita alle miniere del borgo di Gavorrano sede del Parco delle Colline Metallifere, oggi parte della rete mondiale dei Geoparchi Unesco: è stato visitato il museo Geo Met (Museo delle Geo diversità e delle Miniere) e la miniera sottostante per comprendere la storia mineraria del territorio. Il pranzo si è tenuta a Rocca di Montemassi, esempio ideale di fattoria toscana. Qui è stato visitato anche il museo della Civiltà Rurale, luogo creato per testimoniare e raccontare le più autentiche tradizioni della cultura contadina. Infine l’ultima tappa al borgo di Massa Marittima con visita al centro storico, dalla fonte dell’Abbondanza alla cattedrale di San Cerbone, fino al maestoso complesso del Cassero senese e della torre del Candeliere e al museo di Arte Sacra, per la visita alla Maestà del Lorenzetti. A chiudere la giornata è stata una degustazione di prodotti tipici Slow Food. Il prossimo appuntamento sarà il 2 marzo con l’AmbiTour destinato agli operatori turistici del territorio.