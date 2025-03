Ambiente Wwf, Fabrizio Rossi (FDI): “Fulco Pratesi, una vita per la natura”

Roma: “Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia è stato un pioniere nel campo della conservazione ambientale in Italia. Fin dai primi anni '60 del secolo scorso aveva compreso l'importanza di proteggere la biodiversità e gli ecosistemi, anticipando moltissime tematiche che tutt’oggi sono ancora al centro del dibattito politico-ambientale globale. Grazie alla sua visione e al suo impegno, il Wwf Italia ha realizzato importanti progetti di conservazione, contribuendo alla creazione di molte aree protette e alla salvaguardia di specie a rischio di estinzione.

Nella nostra provincia, ricordiamo l’Oasi del lago di Burano nel comune di Capalbio, la prima a nascere in Italia, l’Oasi di “Bosco Rocconi” nei comuni di Semproniano e Roccalbegna e l’Oasi della Laguna di Orbetello. Fulcro Pratesi è stato un instancabile difensore della natura e un comunicatore appassionato che ha dedicato la sua vita alla protezione della natura, lasciando un segno profondo in tutto il movimento ambientalista italiano”. A dirlo è il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente Commissione Ambiente durante il suo intervento oggi in Aula, in commemorazione del fondatore del Wwf Italia.