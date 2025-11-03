Ambiente: Ultimi giorni per candidarsi al riconoscimento “Comune Plastic Free 2026”

Scadenza fissata al 30 novembre. Più tempo per migliorare le performance ambientali grazie al pre-esito immediato

Roma: Mancano ormai pochi giorni alla chiusura delle candidature per diventare Comune Plastic Free 2026, il prestigioso riconoscimento nazionale promosso da Plastic Free Onlus per premiare le amministrazioni locali impegnate nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. Città, paesi e borghi italiani hanno tempo fino al 30 novembre 2025 per inoltrare la propria domanda tramite la piattaforma online dedicata, aggiornata quest’anno con una nuova interfaccia e una scheda di valutazione rinnovata, ancora più ambiziosa nei criteri.

“Anno dopo anno il riconoscimento si evolve per rispondere alle crescenti esigenze ambientali – sottolinea Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free, organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica – e con la prossima edizione vogliamo valorizzare ancor di più le amministrazioni che dimostrano un impegno concreto e duraturo per la salvaguardia del proprio territorio”.

La candidatura è gratuita e aperta a tutti i 7.896 Comuni italiani. Novità importante di questa edizione è l’introduzione di un pre-esito immediato: una volta completata la procedura online, l’amministrazione riceverà il punteggio ottenuto in tempo reale, potendo così intervenire – prima della scadenza – per migliorare le proprie performance ambientali e aumentare le possibilità di ottenere il massimo riconoscimento.

“Semplificare la candidatura e offrire un feedback immediato aiuta le amministrazioni a crescere e ad attivarsi con maggiore consapevolezza – aggiunge De Gaetano – Il nostro obiettivo non è solo premiare, ma accompagnare i Comuni in un percorso di miglioramento continuo a beneficio dell’intera comunità”.

Anche per il 2026 saranno conferiti quattro livelli di virtuosità: 1, 2 o 3 tartarughe, più la lode speciale “3 Tartarughe Gold”, riservata alle eccellenze assolute in termini di impegno e risultati ambientali.

Una volta chiuso il bando, il Comitato di valutazione di Plastic Free verificherà la coerenza e veridicità delle informazioni fornite dai Comuni, anche attraverso controlli sul territorio. I risultati ufficiali saranno resi noti a gennaio 2026, mentre la cerimonia di premiazione nazionale si terrà il 14 marzo presso il Teatro Olimpico di Roma.

“Ricevere le nostre tartarughe significa assumersi un impegno pubblico verso i cittadini e l’ambiente – conclude De Gaetano – È un riconoscimento che parla di futuro, visione e responsabilità. Ogni Comune che partecipa compie una scelta coraggiosa e necessaria per costruire un’Italia più sostenibile”.

Le Amministrazioni comunali interessate possono candidarsi online al link: www.plasticfreeonlus.it/cosa-facciamo/comuni-plastic-free/candidatura

foto di repertorio