Ambiente, rifiuti: Sei Toscana risponde a sindaco Arcidosso

Arcidosso: "Sei Toscana ritiene necessario chiarire innanzitutto che i servizi ad Arcidosso, così come in tutti i 104 comuni dell’Ato Toscana Sud, vengono svolti regolarmente secondo la programmazione concordata con l’amministrazione e che nessuno dei giri di svuotamento programmati è stato saltato. Non solo, in condivisione anche con l’amministrazione comunale, le frequenze di svuotamento di alcune tipologie dei contenitori stradali presenti sul territorio sono state implementate proprio per rispondere alle esigenze dettate dal periodo estivo.

Le criticità segnalate, come in più di un’occasione evidenziato, restano circoscritte all’utilizzo non corretto del servizio e più nello specifico delle 6Card, probabilmente da parte di alcune utenze non residenti (seconde case, utenze turistiche). Il gestore, come sempre, resta disponibile a monitorare le criticità e a proporre soluzioni risolutive ove necessario, in piena condivisione con l’amministrazione comunale.

L'obiettivo condiviso, infatti, è sempre quello di mettere a disposizione delle comunità servizi efficaci ed efficienti, capaci di garantire incrementi delle raccolte differenziate (proprio Arcidosso, grazie alla recente riorganizzazione dei servizi, ha registrato una crescita di oltre 50 punti percentuale in tre anni, superando ad oggi il 75% di differenziata, divenendo così uno dei comuni più virtuosi dell'intero ambito territoriale) e vicini alle esigenze dei cittadini e delle attività economiche che vi risiedono", termina la nota di sei Toscana.