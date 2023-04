Ambiente, Petrucci (Fdi): “L’Ente parco sta lasciando morire l’Arcipelago toscano!”

“A più riprese abbiamo chiesto di ripensare l’Arcipelago, il più bello del Mediterraneo ma con il divieto di accesso: da Giannutri, Pianosa, Montecristo, Gorgona, Capraia”



Firenze: “L’Ente parco sta lasciando morire l’Arcipelago toscano!”. Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.

“A più riprese abbiamo chiesto di ripensare l’Arcipelago Toscano, il più bello del Mediterraneo ma con il divieto di accesso: da Giannutri, Pianosa, Montecristo, Gorgona, Capraia –sottolinea Petrucci- Abbiamo proposto di realizzare “campi boe” nelle varie isole dell’Arcipelago, come avviene in tutta Italia anche e proprio nelle aree marine protette. Posti limitati a pagamento e regole rigide. Abbiamo realizzato un documentario video e fotografico, inviati ai Ministeri competenti, al Sovrintendete dei beni culturali, al Presidente del Parco dell’Arcipelago toscano, al Presidente della Regione, per recuperare e valorizzare una perla come Pianosa il cui patrimonio è abbandonato da anni. I patrimoni dell’umanità non devono essere visti soltanto da lontano, bisogna imparare a sfruttarli in modo intelligente e serio”.