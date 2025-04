Ambiente: parco regionale Maremma, ok al budget economico 2025-2027

La commissione ha espresso parere positivo a maggioranza anche sugli indirizzi per l’elaborazione del piano di attività per i porti di competenza dell’Autorità regionale. Unanimità su una mozione del vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Landi, sulle agevolazioni tariffarie dei traghetti da e per le isole dell’Arcipelago toscano

Firenze – In commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture, presieduta da Lucia De Robertis (Pd), focus sui parchi regionali e sui porti, con l’approvazione del budget economico 2025-2027 dell’Ente parco regionale della Maremma, e con l’espressione di parere sugli indirizzi per l’elaborazione del piano di attività per i porti di competenza dell’Autorità portuale regionale (Apr): Viareggio, Marina di Campo, Porto Santo Stefano e Isola del Giglio.

Come illustrato dal presidente e dal direttore del Parco della Maremma, Simone Rusci ed Enrico Giunta, il bilancio preventivo 2025-2027 dell’Ente è stato adottato dal consiglio direttivo del parco lo scorso marzo.

Il Collegio unico dei revisori degli Enti parco ha espresso parere favorevole al bilancio nel gennaio 2025, mentre la Comunità del Parco non ha rilasciato il parere richiesto dalla normativa.

Il bilancio economico di previsione 2025 presenta un risultato economico di gestione in equilibrio.

Il valore della produzione previsto è pari a euro 2.487.745,23, in diminuzione di circa il 5,60 per cento rispetto al preventivo assestato 2024. Tra le poste contabili più significative ricordiamo i contributi in conto esercizio dalla Regione Toscana (euro 1.583.333,319); i contributi da altri enti pubblici (euro 214.813,81); i ricavi per prestazione dell’attività commerciale (euro 474.800).

I costi della produzione risultano pari a euro 2.413.091,94, in diminuzione di circa il 5,94 per cento rispetto alla previsione 2024. Tra i dati più significativi ricordiamo i costi del personale (euro 899.541,81, con un più 7,78 per cento, per l’assunzione di alcune unità); gli acquisti di beni (euro 121.940); le manutenzioni e le riparazioni (euro 207.000); altri acquisti per servizi (euro 854,777,45).

Il Piano degli Investimenti 2025-2027 presenta un ammontare totale di euro 20.000 per l’acquisto di attrezzature informatiche. Il Piano comprende anche investimenti programmati negli esercizi precedenti e non conclusi, come i 110.000 euro per ristrutturazione Pinottolaio; ed i 226.987,81 per interventi a Marina di Alberese.

La commissione si è espressa a maggioranza, così come sugli indirizzi per il piano di attività dell’Apr, dopo l’illustrazione del segretario Massimo Lucchesi, con gli interventi di Massimiliano Riccardo Baldini (Lega), Marco Landi (Lega), Alessandro Capecchi (FdI) e Francesco Gazzetti (Pd). Molti gli spunti di riflessione e di approfondimento, tra cui i lavori per il sabbiodotto, la necessità di una visione progettuale per una strategia di insieme; il piano tariffario e la richiesta di essere aggiornati in corso d’opera sui progetti. Tra i criteri di priorità per il 2025 ricordiamo, in primis, la messa in sicurezza dei Porti; la riqualificazione infrastrutturale; il mantenimento delle condizioni di navigabilità del Canale Burlamacca e di efficienza delle opere di salvaguardia ambientale; le azioni mirate al sistema di dragaggio e trasferimento sedimenti nel porto di Viareggio e nel canale dei Navicelli; il servizio di movimentazione delle porte e la predisposizione delle procedure per l’adozione dei piani regolatori portuali di Isola del Giglio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Viareggio.

I lavori si sono conclusi con l’approvazione all’unanimità di una mozione presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Landi, in merito alle agevolazioni tariffarie dei traghetti da e per le isole dell’Arcipelago toscano, nel testo risultante dall’accoglimento delle modifiche proposte dal Partito Democratico. Il testo così riformulato è stato sottoscritto anche dai consiglieri PD Fausto Merlotti e Gianni Anselmi, e dal vicepresidente della Commissione Alessandro Capecchi.