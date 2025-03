Ambiente Ambiente: Nuovi orari per il centro di raccolta in Via Zaffiro 12 marzo 2025

Orario Manutentori del verde – Orario Cittadini Grosseto: Il Comune di Grosseto e Sei Toscana informano che, al fine di garantire un conferimento più agevole e organizzato, sono stati stabiliti orari specifici per l’accesso al centro di raccolta di via Zaffiro da parte dei manutentori del verde. A partire da lunedì 17 marzo, le ditte che si occupano di manutenzione del verde nel territorio comunale potranno accedere alla struttura esclusivamente nelle fasce orarie a loro dedicate: dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 9 e dalle 14 alle 15:30. Sempre da lunedì prossimo, cittadini e altre utenze potranno invece accedere al centro di raccolta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30 e il sabato dalle 8 alle 12. L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza di questa regolamentazione per garantire un servizio più efficiente e per migliorare la gestione dei flussi di conferimento. “Questa misura – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli – nasce dalla necessità di rendere più fluido l’accesso al centro, evitando sovrapposizioni tra le diverse tipologie di utenti e migliorando la qualità del servizio. Frutto di un approfondimento e di un lavoro con le associazioni di categoria, e che ha ci auspichiamo raggiunga l’obiettivo, da un lato quello di facilitare il lavoro dei manutentori del verde, offrendo loro spazi e tempi dedicati e dall’altro agevolare il conferimento anche per i cittadini, nel rispetto delle esigenze di tutti”. I manutentori del verde potranno conferire sfalci e potature prodotti esclusivamente all’interno del territorio comunale, previa registrazione e accreditamento presso Sei Toscana. È inoltre necessario presentare l’attestazione di provenienza del materiale (scaricabile dal sito di Sei Toscana all’indirizzo www.seitoscana.it/comuni/grosseto/centro-di-raccolta). L’accesso è consentito solo con mezzi fino a 3,5 tonnellate, salvo casi particolari che dovranno essere concordati con il personale del centro. L’Amministrazione comunale con il suo Assessorato all’Ambiente, promotore insieme alle associazioni di tale iniziativa, e Sei Toscana invitano tutti gli utenti a rispettare scrupolosamente le regole di conferimento e le indicazioni del personale addetto, in modo da garantire il corretto funzionamento del servizio e la sicurezza di tutti. Un po’ di pazienza nell’immediato ma che porterà ad una più razionale gestione dei flussi, ci scusiamo per l’eventuale disagio al cittadino. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.seitoscana.it.

