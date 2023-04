Ambiente: da Sorano al via progetto di recupero e riuso delle bottiglie di vetro

“Sperimentiamo il riuso delle bottiglie di vino”



Sorano: Cantina del Rospo, giovane cantina di San Giovanni delle Contee, avvia un progetto di recupero e riuso delle bottiglie in vetro. “Risparmiamo CO2 e indichiamo la strada anche ai più grandi”

Il progetto viene presentato in occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile) “Il riciclo del vetro va bene, ma il riuso richiede meno energia e meno acqua e in generale ha un minore impatto”. “È una cosa piccola, piccolissima, ma rivoluzionaria: iniziamo a riusare le bottiglie del nostro vino, perché una bottiglia di vetro è già lì, non serve distruggerla per crearne una uguale”. Con queste parole Tommaso Ciuffoletti, uno dei fondatori di Cantina del Rospo, piccola realtà toscana nel comune di Sorano (Gr), lancia un progetto unico nel suo genere, destinato al riuso delle bottiglie di vino.

“Produrre vino ha un impatto in termini di emissioni di CO2 e la voce che pesa di più è proprio quella relativa alla produzione delle bottiglie di vetro, che impattano per circa 1/4 delle emissioni totali associate a una bottiglia di vino. Ecco perché è importante intervenire su questa voce ed è bello raccontarlo proprio alla vigilia dell'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra (22 aprile). Il riciclo del vetro va bene, ma il riuso richiede meno energia e meno acqua e in generale ha un minore impatto. Certo deve essere fatto entro distanze non eccessive e noi inizieremo a riusare le bottiglie vendute al ristorante del paese: 80 metri di distanza dalla cantina!”. Queste le parole di Ciuffoletti che insieme a due amici ha fondato due anni fa Cantina del Rospo a San Giovanni delle Contee, piccola frazione del comune di Sorano (Grosseto).

“Abbiamo fondato questa cantina per cercare di non veder morire questo paese. Siamo nella seconda provincia meno densamente abitata d’Italia e una di quelle che si va spopolando più velocemente, il nostro comune è uno dei più poveri d’Italia … insomma è uno di quei posti dove vale la pensa sperimentare cose innovative! Anche se il vuoto a rendere lo si praticava normalmente fino a poco tempo fa!”.

Il progetto sta già registrando adesioni di altri locali e ristoranti del comune e anche altre cantine della zona sono pronte a partecipare al progetto. “Se saremo bravi a coinvolgere altri potremo non solo aumentare l’impatto positivo, ma potremo anche qualificare il nostro territorio in un modo positivo. E magari anche qualche grande nome potrebbe prendere spunto. Noi intanto iniziamo!”.

Cantina del Rospo è una piccola cantina artigiana che produce ogni anno circa 5.000 bottiglie. È stata fondata nel 2021 a San Giovanni delle Contee da tre amici con esperienze pregresse nel mondo del vino anche presso aziende blasonate. Tutte le lavorazioni in vigna e in cantina sono fatte a mano. I vigneti sono condotti in un regime di rigoroso rispetto dell’ambiente e in cantina si fa solo un uso leggero di solfiti. Nonostante la giovane età, i vini della cantina sono già oggetto di un piccolo culto. L’ultimo sabato di giugno, Cantina del Rospo organizza per le strade di San Giovanni delle Contee, la Disfida delle Contee, una degustazione condotta da giornalisti, critici, produttori e sommelier di livello assoluto, che assaggiano e giudicano i vini fatti dalla gente del paese per il proprio autoconsumo.