Ambiente: chiusura postazioni informatizzate nelle frazioni e capoluogo

Grosseto: Le postazioni informatizzate ad accesso controllato rimaste, alla data odierna, liberamente fruibili senza l’ausilio della card dedicata, presenti nel capoluogo di Grosseto e nelle frazioni di Roselle, Braccagni, Nomadelfia, San Martino, Casalecci e Istia d’Ombrone, saranno chiuse da lunedì 13 marzo.



Conseguentemente, il conferimento dei rifiuti sarà possibile solo tramite l’utilizzo della tessera 6Card.

I cittadini residenti nelle zone sopra citate e non ancora in possesso della tessera sono invitati a ritirarla recandosi presso i locali del Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale (Via Colombo, 5 – piano secondo) nei seguenti giorni e orari:

lun. dalle ore 9:00 alle ore 13:00

mart. dalle ore 9:00 alle ore 13:00

giov. dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30

Si ricorda inoltre l'importanza di scaricare ed utilizzare l'App Grosseto Clean per avere maggiori informazioni sui tipi di rifiuti e su come questi vadano smaltiti.