Amaro esordio per il Circolo Pattinatori Grosseto: il Viareggio vince 3-2 dopo un finale infuocato

I biancorossi rimontano dal 3-0 al 3-2 e si vedono annullare il gol del pari nel recupero. Ottima prova contro un Cgc trascinato da Gomez, Ambrosio e Torner.

Grosseto: Esordio con l'amaro in bocca per il Circolo Pattinatori Grosseto, battuto (3-2) nella gara d’esordio del campionato di A1 2025-2026 sulla pista del GB Mec Cgc Viareggio, al termine di un incontro dal finale appassionante. I ragazzi di Massimo Mariotti hanno tenuto testa per tutto il confronto ai versiliesi, con belle ripartenze e una serie di buone occasioni, anche se alla resa dei conti hanno fatto la differenza le grandi parate del portiere Pablo Gomez e la classe di Ambrosio e Torner, che hanno alzato il livello tecnico dei bianconeri padroni di casa. La squadra biancorossa è comunque piaciuta, ha dato vita a una bella rimonta dal 3-0 al 3-2, si è vista annullare il 3-3, e non può che migliorare con il passare delle giornate.

Nel primo tempo lo 0-0 di partenza stenta a sbloccarsi, ma gli appassionati non hanno modo di annoiarsi, per il gran ritmo che le due squadre impongono al match. Le Zebre versiliesi vanno vicine al vantaggio con una conclusione di Ambrosio che fa la barba al palo al 7’, ma buone anche le opportunità che si procurano Cinquini e Torner. Il Grosseto dal canto suo replica con due tentativi parati da Gomez a Saavedra. Il portiere bianconero si fa trovare pronto anche sul tiro di Barragan e sulla conclusione di prima di Paghi.

Al 13’ il Viareggio va in vantaggio con un gol dell’ex, Romeo D’Anna, che mette alle spalle di Scarso la prima palla della sua gara (è entrato per sostituire Ambrosio, colpito involontariamente alla testa da un tiro del compagno Rosi), deviando un tiro dalla distanza di Cinquini. E proprio D’Anna, al 15’ chiama al lavoro Scarso. Il Cp replica con un tiro di Barbieri, respinto da Gomez. A 9 minuti dall’intervallo il capitano impegna per tre volte il numero uno viareggino. A 4’50 il Circolo Pattinatori è a un passo dal pareggio: Gomez però per tre volte dice di no ai tentativi di Saavedra e Barragan con interventi strepitosi. Ci prova senza fortuna anche Schiavo. E’ però il Cgc che va al riposo sul doppio vantaggio, grazie alla rete, a 1’35 dalla prima sirena, di Ambrosio da due passi, su assist di Muglia.





La ripresa si apre, dopo appena 32 secondi, con una “paratona” di Gomez per fermare Barragan; al 5’ nel giro di pochi secondi sono Sillero e Saavedra a essere fermati dall’estremo difensore locale. All’8’ un missile dalla tre quarti di Torner (l’altro volto nuovo nel roster di De Gerone) non lascia scampo a Scarso e fa volare i versiliesi sul 3-0.

Al 9’ il Cp Grosseto ha la possibilità di rientrare in partita, ma Pablo Gomez ferma con i gambali il tiro di rigore di Barragan, che mette alto la palla respinta.

A 8’21 Sillero viene fermato irregolarmente al momento del tiro e l’arbitro Eccelsi fischia senza esitazione il secondo penalty di serata per i maremmani e stavolta Joaquin Vargas la sistema in rete, nonostante il tocco di Gomez. A 6’12 il Grosseto si riporta minacciosamente sotto, grazie a una magia di Sillero, che spunta da dietro la porta e batte il portiere con uno splendido alza e schiaccia. Il match diventa incandescente, con il Grosseto tutto in avanti che sfiora il pari con Saavedra, Barragan e Vargas, anche se Scarso è fenomenale sui tiri di Ambrosio e Rosi.

Il finale è vietato ai deboli di cuore: a nove secondi dalla fine Sillero tira in rete, ma per l’arbitro Eccelsi c’è un tocco di pattino di Vargas e il 3-3 viene quindi annullato tra le proteste della panchina grossetana; allo scoccare del 25’ Torner segna il 4-2, ma gli arbitri annullano perché il tiro è avvenuto dopo la sirena.

1° turno, GB Mec Cgc Viareggio-Circolo Pattinatori Grosseto 3-2

Gomez, Poletti; D’Anna, Lombardi, Ambrosio, Rosi, Muglia, Puccinelli, Cinquini, Torner. All. Mirco De Gerone. C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Giabbani, Barbieri, Schiavo, Vargas, Barragan. All. Massimo Mariotti.

Alessandro Eccelsi di Novara e Simone Brambilla di Agrate Brianza. RETI: nel p.t. 12’04 D’Anna, 23’25 Ambrosio; nel s.t. 7’58 Torner, 16’35 Vargas (rig.), 18’50 Sillero.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA: Monza-Bassano 4-4, Giovinazzo-Valdagno 3-4, Sarzana-Forte dei Marmi 3-1, Breganze-Follonica 3-5, Cgc Viareggio-Cp Grosseto 3-2. Domenica, ore 18: Castiglione-Lodi, Trissino-Novara.



