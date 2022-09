Amara sconfitta per i torelli maremmani. Il Seravezza s'impone allo Zecchini per 2-1

Grosseto: Seconda sconfitta consecutiva per l’Us Grosseto, questa volta allo “Zecchini” contro il Seravezza. 2-1 il risultato finale in favore dei versiliesi, con un Grosseto un po' in confusione. Primo tempo che si chiude a reti inviolate. Tutto succede nella ripresa quando al 52’ il Seravezza passa in vantaggio con un contropiede di Benedetti. Buona la reazione del Grosseto che prova a macinare gioco e azioni nella speranza di rimettere sui giusti binari la gara. Ci riesce al 79’ minuto con il subentrato Rotondo che insacca per la rete del pareggio maremmano. La doccia fredda per i torelli maremmani arriva però a pochi minuti dopo al minuto 83’ quando Benini insacca in rete per la vittoria del Seravezza. Per il Grosseto è purtroppo ancora notte fonda. Terna arbitrale tutta umbra con arbitro Dini di Città di Castello e assistenti Piombino di Città di Castello e Vagnetti di Perugia che nel complesso non ha interferito sul risultato.





Grosseto - Seravezza 1-2

Grosseto: Lazzari, Crivellaro, Luzzetti, Cipolletta, Ciolli, Bruno, Battistoni, Martino, Scaffidi, Bramati, Tripicchio. In panchina: Di Bonito, Tiberi, Fabri, Scognamiglio, Veronesi, Cauterucci, Carannante, Rotondo, Cesaroni. Allenatore: Silva.

Seravezza: Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola, Benedetti, Camarlinghi, Maccabruni, Scottu, Vietina, Bresciani, Sorbo. In panchina: Sacchelli, Vignozzi, Passarello, Belluomini, Maccabruni F., Bedini, Maffei, Monacizzo, Podestà. Allenatore: Vangioni.

Reti: Benedetti (SER) 52’, Rotondo (GR) 79’, Bedini (SER) 83’. Spettatori circa 500.