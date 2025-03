Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, “Vicini di casa” fanno il tutto esaurito a Follonica

Alle 19.20, incontro con la compagnia e alle 19.45 cena a teatro con lo chef Giovanni Peggi

Follonica: Un nuovo spettacolo da tutto esaurito arriva al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica (Grosseto), giovedì 20 marzo per la stagione teatrale “La leggerezza delle parole”, promossa dall’amministrazione comunale e realizzata da Ad Arte Spettacoli.

Sul palco due straordinari attori italiani, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti (nella foto di Laila Pozzo) che portano in scena “Vicini di casa”, tratta dalla commedia “Sentimental” del regista spagnolo Cesc Gay. Con la regia di Antonio Zavatteri, la traduzione e l’adattamento di Pino Tierno, le scene di Roberta Crea, i costumi di Francesca Marsella e le luci di Aldo Mantovani, “Vicini di casa” è una co-produzione di Cmc/Nidodiragno, Cardellino srl e Teatro Stabile di Verona in collaborazione con il Festival Teatrale di Borgio Verrezzi.

Sul palco accanto a Sandrelli e Alberti, gli attori Alessandra Acciai, Alberto Giusta, un quartetto affiatato e irresistibile, che invita lo spettatore a riflettere su pregiudizi e tabù.

Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista, ma si è dovuto accontentare dell’insegnamento e si rifugia in terrazza a guardare le stelle. Lei avrebbe voluto un altro figlio ma ha dovuto accettare la resistenza di lui e cerca conforto nei manuali di auto aiuto.

Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio precario. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Anna e Giulio sanno poche cose sul loro conto: sono stati cortesi durante i lavori di ristrutturazione, aprono educatamente la porta dell’ascensore per farli passare e... Fanno di continuo l’amore, rumorosamente!

Giulio li considera incivili, Anna ha il coraggio di ammettere che, in fondo, invidia la loro vivace vita erotica.

Così, fra un bicchiere di vino e una fetta di Pata Negra, le due coppie si confrontano, sempre meno timidamente, sul terreno scivolosissimo della sessualità. Laura e Toni si rivelano molto più spregiudicati del previsto; Anna e Giulio finiscono per confessare fantasie, vizi e segreti che non avevano mai avuto il coraggio di condividere.

Forte del successo riscosso in Spagna, “Vicini di casa” approda per la prima volta in Italia, come adattamento della pièce “Los vecinos de arriba” di Cesc Gay. Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo.

Prima dello spettacolo

Anche giovedì 20 marzo, alle 19.20, è in programma il consueto incontro gratuito con la compagnia condotto da Lucia Stanziani. Sarà anche possibile partecipare alla cena a teatro, gustando il menu preparato dallo chef Giovanni Peggi del ristorante Marula, per l’iniziativa portata avanti in collaborazione con l’associazione Ristoratori follonichesi ((per prenotazioni, ufficio Iat: 0566 52012).

I prossimi appuntamenti

Il 23 marzo torna la rassegna “Famiglie a Teatro” con lo spettacolo “Trashhhh!”, della compagnia Zero En Conducta, mentre la stagione teatrale “La leggerezza delle parole” continua il 12 aprile con Chiara Francini, che presenta “Forte e Chiara.

I biglietti possono essere acquistati all’ufficio Iat di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566 52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda.

Tutte le informazioni sugli spettacoli in calendario sono disponibili sul sito www.teatrofonderialeopolda.it