Almirante. On. Rossi: " Pd preferisce portare indietro lancette della storia"

Firenze: «Scegliere di fare un passo indietro nella storia è mera ideologia che fa male solo al Paese. Le proposte di legge del Pd che prevedono, fra l'altro, di non intitolare strade ad esponenti come Giorgio Almirante - che, peraltro, già esistono in gran numero in tutta Italia - per quarant'anni presente in un Parlamento eletto, lo ricordiamo alla sinistra, dai cittadini italiani, ne sono la prova. A Grosseto abbiamo scelto di fare un passo culturale in avanti, intitolando una via ad Almirante, ad Enrico Berlinguer e alla Pacificazione nazionale. I due segretari erano andati già molto avanti, rispetto a quello che il Pd oggi dimostra. Evidentemente la sinistra non rispetta la lezione che ci hanno lasciato in eredità questi due giganti della politica, opposti ma entrambi interpreti di valori nazionali. Il Pd preferisce non capire quale valore abbia davvero la toponomastica, per tentare di portare avanti alla Camera dei Deputati battaglie fuori tempo e fuori luogo. Forse preferirebbe una via intitolata all'arretramento, invece che alla Pacificazione? Per citare 'La ginestra' di Giacomo Leopardi: 'Non so se il riso o la pietà prevale'...». Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.