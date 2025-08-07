Alluvione marzo 2025, in arrivo bando da 2,4 milioni di euro per aiutare le imprese colpite

Firenze: Definiti dalla giunta regionale gli elementi essenziali del bando di prossima apertura per sostenere le imprese colpite dagli eventi alluvionali dello scorso marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato. La somma complessiva stanziata è di quasi 2,4 milioni di euro: al milione e 970 mila euro della Regione si aggiungeranno ulteriori 400 mila euro provenienti dalla Camera di Commercio di Firenze, in base all’accordo di collaborazione siglato lo scorso maggio.

“Con questo bando – hanno spiegato il presidente Eugenio Giani e l'assessore a economia e turismo Leonardo Marras - vogliamo dare un sostegno concreto e immediato alle imprese che hanno subito danni a seguito della grave alluvione dello scorso marzo 2025. Sappiamo quanto sia stato difficile affrontare le conseguenze di quegli eventi e quanto il tessuto produttivo locale ne sia stato colpito. Abbiamo messo a disposizione quasi 2 milioni di euro, cui si aggiungeranno le risorse della Camera di Commercio di Firenze. L’obiettivo è aiutare le aziende a ripartire, coprendo in parte le perdite subite e dando così un segnale di vicinanza e di fiducia”.

“Siamo soddisfatti di partecipare all’apertura di questo bando insieme alla Regione, per riuscire a dare ulteriori ristori dopo la recente emergenza alluvionale. Un nuovo fondo complessivo di 2 milioni 370 mila euro è un segno concreto per le imprese che il lavoro di squadra funziona, per evitare di polverizzare le risorse a disposizione con misure isolate” ha commentato con soddisfazione Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio.

I ristori, per importi di massimo 10.000 euro, saranno concessi sulla base della differenza tra il fatturato del trimestre 2025 interessato dagli eventi ed il valore mediano del fatturato delle stesso periodo dei tre anni precedenti, a fronte di una perdita minima del 30%. Il procedimento è a sportello fino ad esaurimento delle risorse. Il soggetto gestore è Sviluppo Toscana.