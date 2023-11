Alluvione: ferie solidali e tre giorni di permesso retribuito per i dipendenti “At” colpiti

Accordo tra azienda e sindacati



Firenze: Ferie solidali e tre giorni di permesso retribuito a favore del personale di Autolinee Toscane direttamente colpito dai tragici fatti dell’alluvione dei giorni scorsi sul territorio regionale.

È quanto prevede l’accordo raggiunto dalla Direzione Risorse Umane di “at” e le segreterie regionali firmatarie in seguito all’incontro attivato per analizzare le criticità conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che si sono abbattuti nel territorio regionale nei giorni scorsi. “Si tratta di una intesa molto importante che, come azienda, ci consente, in piena sintonia coi i rappresentanti dei lavoratori, di predisporre varie misure a sostegno di chi si trova in difficoltà a causa del maltempo. In particolare, abbiamo pensato assieme ai sindacati a un sistema che col contributo diretto dell’azienda fa da effetto moltiplicatore dei gesti solidali fra lavoratori. Del resto, Autolinee Toscane è un’azienda toscana fatta da dipendenti che vivono in Toscana e non poteva tirarsi indietro in un momento così complicato per la vita di tanti toscani, fra cui, ovviamente ci sono anche i nostri dipendenti e le loro famiglie” commenta Alessandro Stocchi,

Direttore delle Risorse Umane di “at”. L’accordo, infatti, prevede che, su richiesta delle parti sociali, “at” riconoscerà a coloro che ne faranno richiesta, a fronte della documentazione a riprova della condizione disagevole subìta, 3 giornate di permesso retribuito a carico dell’azienda. Le giornate saranno comunque utili al raggiungimento degli obiettivi fissati per il raggiungimento del premio di risultato. Inoltre, “at” e sindacati hanno deciso insieme di estendere l’ambito di applicazione dell’accordo aziendale del marzo 2022, ovvero la possibilità di includere nella platea dei beneficiari delle cosiddette “ferie solidali” anche i dipendenti che si sono trovati b in particolari situazioni di disagio a causa di eventi atmosferici eccezionali e catastrofici di questi giorni.

Nel dettaglio, le parti hanno concordato che l’Azienda a fronte della raccolta delle giornate di ferie solidali/ex festività, donerà al lavoratore richiedente un numero aggiuntivo di ferie solidali/ex festività compartecipando al sistema mediante il riconoscimento di un numero ulteriore di giornate di ferie pari al 30% del plafond di giornate cedute da parte dei dipendenti aderenti.

Queste ulteriori giornate di ferie aggiuntive saranno a completo carico dell’azienda. Infine, è stato stabilito che i dipendenti con particolari danni per gli eventi alluvionali potranno richiedere un’anticipazione sull’erogazione della 13° mensilità e sul Trattamento di Fine Rapporto nel limite del 70% del maturato che risulti residuo al Fondo c/o l’INPS, producendo documentazione a riprova dei danni subìti.