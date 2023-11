Alluvione: Fdi, Fossi bizzoso specula su disperazione delle famiglie

Firenze: "La presa di posizione bizzosa dell'Onorevole Fossi di oggi alla Camera, dimostra soltanto che sta facendo speculazione politica sulla disperazione delle famiglie dei territori alluvionati che si trovano nel fango. Prova ne è che si è affrettato a fare un'uscita pubblica sulle proprie pagine social a discussione ancora in corso.

L'Onorevole Fossi ha preferito fare proclami ai propri followers portatori di voti, invece di dare un segno di unità istituzionale. Gli ricordiamo che non solo il Governo ha stanziato i primi 5 milioni di euro per l'emergenza, fin dalle primissime ore della tragedia, ma anche che le opposizioni di centrodestra in Toscana hanno avuto un atteggiamento istituzionale alto, rimandando ad un futuro l’analisi delle responsabilità e delle colpe di chi ha governato per decenni quei territori. L'Onorevole Fossi invece ha giocato a fare una strumentalizzazione vergognosa, che non manca tanto di rispetto a Fratelli d'Italia o al Governo, lo accetteremmo, quanto a coloro che ancora oggi stanno lottando nel fango chiedendosi cosa stiano davvero facendo le istituzioni. E la risposta che questi cittadini si daranno, lo sottolineiamo all'Onorevole Fossi che è stato sindaco di Campi Bisenzio, oggi comune devastato dall'alluvione, che chi non si è preso cura prima del territorio offre oggi uno spettacolo da teatrino nella speranza di raccogliere qualche voto". Lo scrivono, in una nota, il coordinatore regionale e deputato Fabrizio Rossi, il deputato Chiara La Porta e il deputato Alessandro Amorese di Fratelli d'Italia.