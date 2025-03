Attualità Alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), pubblicato il bando 10 marzo 2025

Follonica: Pubblicato oggi il bando generale per la formazione della graduatoria per gli aspiranti all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) Si comunica che da oggi 10 marzo sul sito ufficiale del Comune di Follonica è pubblicato il bando generale per la formazione della graduatoria per gli aspiranti all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili nel Comune di Follonica nel periodo di efficacia della graduatoria. Tutta la documentazione è disponibile al seguente link: www.comune.follonica.gr.it Il termine ultimo di scadenza di presentazione delle domande sarà 60 giorni dopo la presentazione. Seguici



