Allo Yacht Club Punta Ala il 12 aprile prende il via la stagione sportiva

La stagione dell'altura dello Yacht Club Punta Ala prende il via con il classico Gavitello che come sempre vedrà importanti imbarcazioni di Altura cimentarsi nel Golfo intorno alle boe.

Punta Ala: La sarà valida come Campionato Nazionale Altura di Area Alto Tirreno, prova di selezione per la partecipazione al Campionato Italiano Altura 2025, mantenendo la sua veste di regata per squadre di Club affiliati alla FIV o ad altre Federazioni internazionali.

Lo Yacht Club e la Marina di Punta Ala stanno preparando tutto al meglio per agevolare la partecipazione sia in mare che a terra. I partecipanti avranno a disposizione tutte le strutture del Circolo per loro e per gli accompagnatori.