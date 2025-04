Allo stand 88 della Fiera del Madonnino attività e servizi con i Giovani imprenditori di Cna Grosseto

Grosseto: Dal 25 al 27 aprile tre giorni di dimostrazioni, incontri, presentazioni organizzati dal raggruppamento che rappresenta quasi 500 artigiani tra titolari e soci di impresa under 40. Il presidente Agostini: “Un’occasione per presentarsi e dialogare con ragazzi e famiglie per mostrare il fascino di fare impresa”.

Ci sarà uno stand, il numero 88, dedicato ai Giovani imprenditori di Cna Grosseto alla Fiera del Madonnino, in programma al centro fiere di Grosseto Fiere (strada del Madonnino, Braccagni) dal 25 al 27 aprile prossimi. “Abbiamo deciso di rinnovare, dopo l’esperienza dello scorso anno, la nostra partecipazione – dice Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori – perché crediamo che sia un’ottima vetrina, ma soprattutto un’occasione per mostrare i molteplici campi in cui l’imprenditoria giovanile del nostro territorio può svilupparsi e avvicinare famiglie e ragazzi a un settore importante della nostra economica, che spesso ha bisogno di nuova linfa e nuove energie per dare continuità ad imprese floride”. Sì, perché uno dei temi su cui Cna Grosseto, anche attraverso il gruppo Giovani sta lavorando da tempo, è proprio quello del passaggio generazionale di impresa, ovvero la possibilità di individuare nuovi soggetti, in grado di tenere il timone, di attività avviate che, talvolta si trovano costrette a chiudere quando il titolare decide di andare in pensione.





“Abbiamo deciso di fare del nostro stand un punto di incontro, dove sarà possibile non solo avere informazioni e vedere artigiani al lavoro, ma anche fruire di servizi – continua Agostini – e per l’allestimento del nostro spazio, che promette di essere davvero gradevole, devo ringraziare tre artigiani e tre aziende che si sono messe a disposizione gratuitamente con entusiasmo e inventiva: Rinaldo Favilli, della Favilli srl, che fornirà le piante e il verde per l’allestimento; Michele Landi, di Landi Tende 1966, che installerà una pergola bioclimatica, per garantire ai nostri artigiani la possibilità di fare le proprie dimostrazioni, anche se il tempo non dovesse essere dei migliori, e Leonardo Caverni, della Falegnameria Caverni, che riporrà ‘il gioco del chiodo’, un passatempo che in altre occasioni ha fatto divertire molti visitatori”. La comunicazione di questa iniziativa è a cura di un’altra impresa di giovani: la Innesto Lab.

Venerdì 25 aprile, lo stand dei Giovani imprenditori sarà dedicato, principalmente, all’energia e alla pulizia: saranno presenti, infatti, Biagio Lo Cario (Artigiana Service) e Fabio Bartaletti (Non solo cotto) che daranno una dimostrazione di lucidatura professionale per cotto e piastrelle; Davide Mariotti (Energia e Sole) parlerà di pannelli solari e delle migliori scelte per la propria casa e l’ambiente; Dario De Luca (L’elettriko sas) si confronterà con gli interessati sulla migliore soluzione elettrica per le proprie esigenze.

Sabato 26 aprile, spazio alla moda e al design: Clizia Trani (Close to dreams) produrrà i suoi pezzi di sartoria intima in fiera e gli interessati potranno farsi realizzare un capo su misura; l'interior designer Diletta Menichetti sottoporrà chi lo desidera a un test “Che stile di interno sei?” e darà soluzioni personalizzate in una mini-guida sull’arredamento di interni; Jonathan Roberti (Roberti Design) esporrà i suoi lavori unici in ferro.

Domenica 27 aprile, spazio al settore agroalimentare e al décor: è in programma, infatti, il cake design con Silvia Nelli del panificio Muzzi, Nelli & Cavina, che condividerà anche trucchi e segreti per decorare una torta perfetta; Sheila Nelli (Le follie del bosco) parlerà e darà dimostrazione di allestimenti floreali per eventi; degustazione e vendita di olio, pasta e salumi con la Società cooperativa agricola di Pomonte; il sapore autentico dei grani antichi, con la scoperta delle farine di Valerio Crociani (dell’azienda Mazzieri Fabiola).

I Giovani imprenditori di Cna Grosseto rappresentano poco meno di 500 titolari e soci di impresa under 40.