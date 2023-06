Allo Jannella arriva il Senago: Big Mat Bsc alla ricerca della vittoria

Le gare si giocheranno venerdì 16 giugno, alle ore 20.30, e sabato 17 giugno, alle ore 16 e 20.30



Grosseto: Torna la poule scudetto allo stadio Roberto Jannella. Il Big Mat Bsc Grosseto sfiderà il Senago con l’obiettivo di trovare la prima vittoria nella seconda fase della stagione.

“Ci stiamo preparando – commenta Francesco Cappuccini, esterno del Big Mat Bsc Grosseto – con grande concentrazione. Scenderemo sul diamante di gioco con la volontà di stupire e di ottenere una vittoria importante, consapevoli che il Senago è un’ottima squadra capace di mettere in difficoltà chiunque”.

Le gare si giocheranno venerdì 16 giugno, alle ore 20.30, e sabato 17 giugno, alle ore 16 e 20.30. Si ricorda che tutta la poule scudetto del Big Mat Bsc Grosseto si giocherà allo stadio Roberto Jannella e il costo del biglietto sarà di otto euro a partita, mentre il ridotto per gli under 18 e per gli over 65 sarà di cinque euro. Per favorire l’ingresso delle famiglie, composte da due adulti, l’ingresso avrà un costo invece di 15 euro. Sarà possibile, inoltre, fare l’abbonamento per tutte e tre le gare con il Senago al prezzo di 15 euro, con la riduzione a dieci per gli under 18 e gli over 65 e a un costo di venticinque euro per le famiglie composte da due adulti.

I biglietti si possono già acquistare prima della gara allo stadio Jannella oppure online su mailticket.it.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 340.2235535.

(foto di Noemy Lettieri)