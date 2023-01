Allievi Regionali Under 17, il Grosseto batte l'Oltrera

Grosseto: Una bella partita giocata da entrambe le squadre, con tecnica e convenzione. Il Grosseto merita la vittoria per l’occasioni create nel corso della gara. Nel finale espulso Nardi (Gr) per somma ammonizioni e al 47' Venturin per l'Oltrera. Buona la direzione di gara dell'arbitro Baldassarri.



Us. Grosseto 1912 – Oltrera Asd 1-0

Marcatori: Pt. 16' Repola su calcio di rigore.

U.s. Grosseto 1912: Nesti, Fommei, Baldanzi, Repola, Giraudo, Frediani, Mori, Nardi, Pierini, Tarlev, Simi, A disp.: Cipriani, Ghezzi, Daveri, Cipollini, Molinu, Emini, Pimpinelli. All. Angeli

Oltrera Asd: Rossini, Grieco, Haka, Beconcini, Carraro, Polito, Mariani, Venturin, Pistolesi. Fallacara, Messerini. All. Pagliai