Allievi Interprovinciali under 16, meritata vittoria dei grossetani a Livorno

Redazione Grosseto: Il Grosseto parte bene con un bel tiro di Turbanti di poco sopra la traversa. I giovani maremmani passano in vantaggio con Gargani. I ragazzi di mister Silvestro trovano il raddoppio con Ibraimi. Buone parate del portiere del Livorno, ma il Grosseto triplica con Gargani. La partita continua senza mai impensierire il portiere del Grosseto. Magnani, Gargani e Ibraimi a ripetizione chiudono una gara sempre in totale controllo e giocata con buone azioni offensive.

U.s. Grosseto 1912 - Livorno9 7- 0 Marcatori: 10, 20',39' Gargani (Gr), 15', 50',75' Ibraini (Gr), 30' Magnani (Gr) Grosseto: Santolini, (Balassone), Arzilli (Bensì), Coppola, Stefani, Magnani (Amoroso), Cepollaro, Turbanti, Jusufi (Zauli), Ibraimi, Rosati, Gargani (Poccia). A disposizione: Balassone, Amoroso, Zauli, Poccia, Bensi. Allenatore Silvestro Livorno9: Buti, Anconetani (Franceschi), Ciampi, Delseppia, Gassiani, Montella, Bagnoli (Lucarelli) Aalvino, Bini, Ferrini, Castelli. A disposizione: Lenzi, Reynaudo, Peroni, Lucarelli, Del Bimbo, Allenatore Puccini

