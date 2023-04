Allieve della scuola media “Pacioli” in finale ai giochi internazionali di matematica

Alessia Lori e Carlotta Noemi Biagioni, studentesse della scuola media Pacioli di via Gorizia (Comprensivo Follonica1), hanno conquistato la finale ai “Campionati internazionali dei giochi matematici” della Università Bocconi.



Follonica: Per loro la matematica non è un'opinione, ma una vera passione. Sono Alessia Lori e Carlotta Noemi Biagioni – studentesse della scuola media “Pacioli” di via Gorizia (Istituto Comprensivo Follonica1) - che hanno conquistato la finale ai “Campionati internazionali dei giochi matematici” organizzati dal centro Pristem della Università Bocconi. Da una parte le due ragazze che hanno messo impegno e determinazione, dall'altra i docenti che hanno saputo far appassionare a una materia tanto “complessa” come la matematica. E il risultato non è mancato. Gara dopo gara, Alessia della ID e Carlotta Noemi della 2B hanno infatti raggiunto l'ultima tappa di questo avvincente percorso.

“Anche quest'anno – spiegano i docenti di matematica della media Pacioli – abbiamo preso parte alla competizione e anche questo anno il nostro Istituto ha conquistato la finale. I nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno partecipato a tutte le fasi con impegno, con serietà e allo stesso tempo con entusiasmo, divertendosi nella soluzione di problemi e di quesiti intriganti e curiosi. Tutti i nostri alunni e le nostre alunne hanno colto in pieno lo spirito di questa manifestazione e hanno compreso che la matematica è logica, ma allo stesso tempo è anche fantasia e creatività”.

I “Campionati internazionali di Giochi Matematici” sono una gara accreditata dal Miur come iniziativa inerente al “Programma di Valorizzazione delle Eccellenze”. La gara è articolata in quattro step: i quarti di finale, le semifinali, la finale nazionale e la finalissima internazionale che si terrà in Polonia, a Wroclaw. E il 13 maggio prossimo nella finale nazionale che si terrà a Milano ci saranno anche Alessia e Carlotta Noemi. A loro le congratulazioni, e un grande in bocca al lupo, di tutto l'Istituto Comprensivo Follonica1.