Cronaca Allerta meteo. Protezione Civile: "Attenzione, mettersi in strada solo in caso di necessità" 24 ottobre 2023

24 ottobre 2023 206

206 Stampa

Redazione

Grosseto: In considerazione dell'allerta meteo regionale e dell'ultimo evento meteo che lo scorso 18 ottobre ha causato notevoli criticità su tutta la rete stradale provinciale, la Protezione Civile di Grosseto invita la popolazione alla percorrenza delle strade e all'utilizzo dei mezzi privati solo in caso di necessità.





Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Allerta meteo. Protezione Civile: "Attenzione, mettersi in strada solo in caso di necessità" Allerta meteo. Protezione Civile: "Attenzione, mettersi in strada solo in caso di necessità" 2023-10-24T09:54:00+02:00 62 it La Protezione Civile di Grosseto invita la popolazione alla percorrenza delle strade e all'utilizzo dei mezzi privati solo in caso di necessità. PT1M /media/images/allerta-meteo-2.jpg /media/images/thumbs/x600-allerta-meteo-2.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 24 Oct 2023 09:54:00 GMT