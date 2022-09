Cronaca Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali 29 settembre 2022

Redazione Grosseto: Il bollettino meteo emesso oggi dal Centro Funzionale Regionale della Toscana evidenzia un codice di allerta "arancione" a partire dalle 18 della giornata odierna, 29 settembre 2022, fino alle ore 7 domani 30 settembre 2022, relativamente al rischio idrogeologico e rischio temporali. In apertura il Centro Operativo Comunale, le strutture comunali sono state allertate ed è stata predisposta la transennatura dei sottopassi.

Il Comune di Grosseto invita i cittadini a prestare massima attenzione e cautela negli spostamenti. Questa sera - secondo quanto diramato nel bollettino regionale - è atteso un peggioramento del meteo, con precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco di forte intensità. Durante la notte ci saranno ancora precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Nella mattina di venerdì potrebbe esserci una pausa, ma le precipitazioni riprenderanno nel pomeriggio, quando tenderanno a divenire più diffuse sul territorio e localmente a carattere temporalesco, anche di forte intensità.



