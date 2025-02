Allerta meteo arancione: chiuse le scuole nel Comune di Magliano in Toscana

Il sindaco Fusini ha disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici per domani, mercoledì 12 febbraio

Magliano in Toscana: Le scuole di Magliano in Toscana saranno chiuse domani, mercoledì 12 febbraio, per l’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile della Regione Toscana.

“Purtroppo, come ho avuto modo ormai di dichiarare spesso – spiega il primo cittadino Gabriele Fusini – mi trovo costretto a prendere una decisione che so che metterà in difficoltà le famiglie, ma devo farlo, come altri colleghi sindaci, per prudenza e per cercare di limitare al minimo gli spostamenti, nel caso in cui la situazione di pioggia forte e rischio idrico e idrogeologico possa diventare pericolosa. Ovviamente, ci auguriamo che non sia così, invitiamo i cittadini ad essere prudenti e, come amministrazione comunale, ci scusiamo per il disagio che dovranno affrontare”.