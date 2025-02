Allerta meteo arancione: ancora chiuse le scuole nel Comune di Magliano in Toscana

Saranno chiuse anche domani, giovedì 13 febbraio, le scuole, di ogni ordine e grado, di Magliano in Toscana per l’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile della Regione Toscana.

Magliano in Toscana: “Di nuovo – dice il sindaco Gabriele Fusini – mi trovo a prendere questa decisione per una allerta meteo arancione e, di nuovo, sono a scusarmi con i cittadini a cui questa scelta arreca disagio, ma ipotizzando possibili rischi per la sicurezza, non posso far altro che procedere in così. Come ho detto più volte, non è mai semplice decidere di chiudere dei servizi fondamentali, perché siamo consapevoli di creare problemi alle famiglie, all’organizzazione della quotidianità e del lavoro delle scuole e dispiace sapere che molto spesso, noi sindaci, siamo criticati per questo tipo di iniziative. Ma, per come sono organizzate le cose al momento, i primi cittadini si trovano nella posizione di dover decidere ed è per questo che, sottolineo nuovamente, questo sistema va cambiato. Siamo stanchi di questo metodo che, di fronte a una comunicazione della protezione civile, ci mette alle strette sul prendere una decisione da tanti avversata, che blocca una serie di attività e parte di una comunità e che ci pone di fronte a una responsabilità morale, quindi, oltre che civile. Noi sindaci non abbiamo contezza del grado di precisione e accuratezza di queste previsioni, né se siano fatte in modo prudenziale: vorrei che il sistema fosse ripensato e che si stabilisse, se necessario, che in caso di allerta meteo arancione i sindaci debbano, e non possano, chiudere le scuole”.

“D’altra parte, delle molte allerte meteo arancioni diramate in questi mesi, una si è concretizzata con un forte vento per circa due ore – conclude Fusini -, che ha causato danni ingenti sul territorio, di cui, ancora oggi paghiamo le conseguenze. Di fronte a questo, quindi, non mi sento di rischiare per l’incolumità di nessuno e, pur sperando che le condizioni meteorologiche di domani non siano pericolose, mi sento costretto a chiudere le scuole”.