Allerta lupo, Confagricoltura Toscana: “Rischi per tutti, serve strategia unitaria”

Il presidente Marco Neri: "Serve investire nell'agricoltura, soprattutto nei luoghi svantaggiati. E un piano sicurezza per la Toscana"

Firenze: “L'allerta lupo è scattata in tutta la Toscana. In particolare nell'Aretino, dove è previsto un vertice in prefettura, dopo i numerosi avvistamenti e gli attacchi al bestiame degli ultimi giorni. Lo sosteniamo da tempo: serve un intervento immediato anche da parte del governo regionale e una strategia unitaria”. A dirlo è il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri a proposito dell'allarme lupi. “Bisogna investire nell'agricoltura, nello specifico nei territori svantaggiati - ha aggiunto -. E serve un piano che riguardi la sicurezza degli agricoltori e dei raccolti. Dai cinghiali ai lupi, in Toscana i problemi sono diversi. Non si può aspettare, bisogna intervenire”. Seguici





